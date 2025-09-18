خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع ترکیه:

پس از تامین امنیت مرزها خروج از سوریه بررسی می‌شود

پس از تامین امنیت مرزها خروج از سوریه بررسی می‌شود
کد خبر : 1687919
لینک کوتاه کپی شد.

منابعی دروزارت دفاع ترکیه گزارش دادند که پس از تامین امنیت مرزهای سوریه، موضوع خروج نیروهای بررسی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، منابع وزارت دفاع ترکیه در جمع خبرنگاران گفتند که موضوع حضور واحدهای ارتش ترکیه در سوریه، تنها پس از تامین امنیت کامل مرز بررسی خواهد شد.

این منابع در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی تأثیر وضعیت فعلی سوریه بر وضعیت و مدت استقرار نیروهای ترکیه در مناطق شمالی گفتند: «نیروهای مسلح ترکیه بر اساس حق دفاع از خود طبق قوانین بین‌المللی در سوریه هستند تا امنیت کشور و مرزهای ما را تضمین، با تروریسم مبارزه کرده و از تشکیل یک کریدور تروریستی جلوگیری کنند. خروج نیروهای ما از سوریه موضوعی است که تنها پس از تامین امنیت کامل مرزهای ما و از بین رفتن کامل تهدید تروریستی قابل بررسی مجدد است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی