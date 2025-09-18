وزارت دفاع ترکیه:
پس از تامین امنیت مرزها خروج از سوریه بررسی میشود
منابعی دروزارت دفاع ترکیه گزارش دادند که پس از تامین امنیت مرزهای سوریه، موضوع خروج نیروهای بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، منابع وزارت دفاع ترکیه در جمع خبرنگاران گفتند که موضوع حضور واحدهای ارتش ترکیه در سوریه، تنها پس از تامین امنیت کامل مرز بررسی خواهد شد.
این منابع در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگی تأثیر وضعیت فعلی سوریه بر وضعیت و مدت استقرار نیروهای ترکیه در مناطق شمالی گفتند: «نیروهای مسلح ترکیه بر اساس حق دفاع از خود طبق قوانین بینالمللی در سوریه هستند تا امنیت کشور و مرزهای ما را تضمین، با تروریسم مبارزه کرده و از تشکیل یک کریدور تروریستی جلوگیری کنند. خروج نیروهای ما از سوریه موضوعی است که تنها پس از تامین امنیت کامل مرزهای ما و از بین رفتن کامل تهدید تروریستی قابل بررسی مجدد است».