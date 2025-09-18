وزیر دفاع چین:
جهان بر سر دو راهی جنگ و صلح قرار دارد
وزیر دفاع چین تاکید کرد که جهان بار دیگر بر سر دوراهی جنگ یا صلح و گفت وگو یا رویارویی قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونگ جون، وزیر دفاع چین اعلام کرد که نیروهای مسلح کشورش آماده همکاری با همه طرفها برای تبدیل شدن به نیرویی برای صلح و ثبات هستند.
وی تاکید کرد که ارتش چین قصد دارد در همکاریهای بینالمللی برای ایجاد یک نظم جهانی عادلانهتر و منطقیتر مشارکت کند.
وزیر دفاع چین در ادامه از کشورها خواست تا با هم با هژمونی و سیاست ارعاب مقابله کنند.
وی بر اهمیت پایبندی به اصول حاکمیت و برابری بین کشورها تاکید کرد و هشدار داد که مداخلات خارجی و تلاش برای نفوذ میتواند جامعه بینالمللی را به هرج و مرج و درگیری سوق دهد.
این مقام چینی افزود: «جهان بار دیگر بر سر یک دوراهی قرار دارد: جنگ یا صلح، گفت وگو یا رویارویی»