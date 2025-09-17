خبرگزاری کار ایران
حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان کودکان در غزه

کد خبر : 1687390
رژیم صهیونیستی در ادامه اقدامات جنایتکارانه خود به یک بیمارستان کودکان در غزه حمله کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت بهداشت غزه در کانال خود در پلتفرم   تلگرام اعلام کرد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی  بیمارستان کودکان «الرنتیسی» را هدف حمله قرار داد.

بر اساس گزارش، این حادثه اواخر عصر روزگذشته -سه‌شنبه- رخ داد، زمانی که طبقات فوقانی ساختمان بیمارستان در عرض چند دقیقه سه بار مورد حمله قرار گرفت.

 بیمارستان الرنتیسی در درمان کودکان، از جمله نوزادان، مبتلا به سرطان، بیماری‌های کلیوی و همچنین اختلالاتی که بر اندام‌های تنفسی و گوارشی تاثیر می‌گذارند، تخصص دارد.

بر اساس اعلام .زار بهداشت غزه ، تقریبا نیمی از بیماران به دلیل این حمله مجبور به ترک کلینیک شدند.

 

