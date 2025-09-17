حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان کودکان در غزه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت بهداشت غزه در کانال خود در پلتفرم تلگرام اعلام کرد که نیروی هوایی رژیم صهیونیستی بیمارستان کودکان «الرنتیسی» را هدف حمله قرار داد.

بر اساس گزارش، این حادثه اواخر عصر روزگذشته -سه‌شنبه- رخ داد، زمانی که طبقات فوقانی ساختمان بیمارستان در عرض چند دقیقه سه بار مورد حمله قرار گرفت.

بیمارستان الرنتیسی در درمان کودکان، از جمله نوزادان، مبتلا به سرطان، بیماری‌های کلیوی و همچنین اختلالاتی که بر اندام‌های تنفسی و گوارشی تاثیر می‌گذارند، تخصص دارد.

بر اساس اعلام .زار بهداشت غزه ، تقریبا نیمی از بیماران به دلیل این حمله مجبور به ترک کلینیک شدند.

