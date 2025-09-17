قطر عملیات زمینی اسرائیل در غزه را محکوم کرد
وزارت خارجه قطر عملیات زمینی اسرائیل در غزه را محکوم کرد.
به گزاشر ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه قطر با شدیدترین لحن عملیات زمینی گسترده نیروهای اشغالگر اسرائیل برای تصرف شهر غزه را محکوم و آن را تشدید خطرناکی علیه مردم فلسطین توصیف کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته -سه شنبه- در بیانیهای آغاز عملیات نظامی خود برای اشغال شهر غزه را اعلام کرد.
در این بیانیه ادعا شد: «دیشب، مرحله دیگری از عملیات جدعون را در قلب شهر غزه آغاز کردیم».
در ادامه این ادعاها آمده است: «هدف از این عملیات نابودی زیرساختهای جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و شکست آن است».