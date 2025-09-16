خبرگزاری کار ایران
وزیر خارجه اردن به منظور دیدار با همتای سوری خود و فرستاده آمریکا به دمشق امروز -سه‌شنبه- به سوریه سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن امروز -سه‌شنبه- به سوریه سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، الصفدی در جریان این سفر با «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه و «توماس باراک»، فرستاده آمریکا به دمشق و سفیر این کشور در ترکیه، نشست سه‌جانبه‌ای برگزار می‌کند.

این امر در راستای تکمیل مذاکراتی که در ۱۲ اوت و ۱۹ ژوئیه برای تحکیم آتش بس در استان سویدا و حل بحران در آن برگزار شده است، انجام می‌شود.

