الصفدی به سوریه میرود
وزیر خارجه اردن به منظور دیدار با همتای سوری خود و فرستاده آمریکا به دمشق امروز -سهشنبه- به سوریه سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ایمن الصفدی»، وزیر خارجه اردن امروز -سهشنبه- به سوریه سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری رسمی اردن، الصفدی در جریان این سفر با «اسعد الشیبانی»، وزیر خارجه سوریه و «توماس باراک»، فرستاده آمریکا به دمشق و سفیر این کشور در ترکیه، نشست سهجانبهای برگزار میکند.
این امر در راستای تکمیل مذاکراتی که در ۱۲ اوت و ۱۹ ژوئیه برای تحکیم آتش بس در استان سویدا و حل بحران در آن برگزار شده است، انجام میشود.