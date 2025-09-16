خبرگزاری کار ایران
ترامپ موضعی مشخص درباره پایان جنگ اوکراین داشته باشد

کد خبر : 1686865
رئیس‌جمهور آمریکا خواستار موضعی مشخص از سوی همتای آمریکایی درباره پایان جنگ روسیه و اوکراین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین امروز-سه‌شنبه- خواستار اتخاذ موضعی مشخص از سوی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درباره پایان دادن به جنگ بیش از سه و نیم ساله  اوکراین اوکراین شد. 

زلنسکی در مصاحبه‌ای با «اسکای نیوز» گفت: «قبل از اینکه به جنگ پایان دهیم، واقعا می‌خواهم همه توافقات انجام شده باشد. می‌خواهم سندی داشته باشم که مورد حمایت ایالات متحده و همه شرکای اروپایی باشد. این بسیار مهم است. برای تحقق این امر، به موضع مشخص رئیس جمهور ترامپ نیاز داریم».

اظهارات او در پاسخ به سوالی در مورد دومین سفر رسمی ترامپ به بریتانیا در این هفته مطرح شد که در آن رئیس جمهور اوکراین ابراز امیدواری کرد که «کی‌یر استارمر» نخست وزیر بریتانیا بتواند بحث بسیار مشخصی در مورد تضامین امنیتی ایالات متحده برای اوکراین داشته باشد.

زلنسکی در واکنش به اظهارات ترامپ مبنی بر اینکه از اروپا خواسته است خرید نفت روسیه را متوقف کند، گفت که معتقد است «واشنگتن» به اندازه کافی قدرتمند است  که تصمیم‌های خود را بگیرد و همتای آمریکایی او می‌تواند سیستم‌های دفاع هوایی بیشتری به اوکراین بدهد.

 

