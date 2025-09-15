به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، اتحادیه اروپا در جریان کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص توافق بین ایران و آژانس در قاهره بیانیه طلبکارانه‌ای را صادر کرد.

اتحادیه اروپا در جریان شصت‌ونهمین کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از امروز -دوشنبه- در وین برگزار می‌شود بیانیه‌ای را در ارتباط با توافق سه شنبه ۹ سپتامبر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر کرد که در آن با لحنی طلبکارانه خواسته‌هایی را مطرح کرده است.

اتحادیه اروپا در بیانیه فوق‌الذکر در ابتدا با اظهار اینکه از اعلام توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قاهره برای ازسرگیری بازرسی‌های فنی از تأسیسات هسته‌ای ایران استقبال می‌کند، عنوان کرد: «اتحادیه اروپا ملاحظه مثبتی نسبت به بیانیه گروسی در خصوص اینکه این یک گام در مسیر درست است، داشته و اینکه این توافق هیچ‌گونه تغییر یا اصلاحیه‌ای در توافقنامه پادمان‌های ان‌پی‌تی ایران ایجاد نمی‌کند. ما چشم انتظار گزارش‌های بعدی بوده و خواستار اجرای فوری توافق از طریق اقدامات عملی هستیم.»

این اتحادیه در ادامه این بیانیه با تکرار لفاظی‌های سابق مبنی بر اینکه «ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به یک سلاح هسته‌ای را پیدا کند» عنوان کرد: «ایران باید به وظایف پادمان هسته‌ای خود طبق ان.پی.تی که قانونا الزام‌آور هستند پایبند باشد».

