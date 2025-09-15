به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به حادثه پهپادی در لهستان و رومانی بر اهمیت تقویت قابلیت‌های دفاعی ناتو در مرزهایش تاکید کرد.

وادفول گفت: «این قابلیت‌ها در وهله نخست شامل سامانه‌های دفاع هوایی می‌شود که قادر به پاسخگویی بهتر و سریع‌تر باشند. ما سامانه‌های دفاعی برای این منظور در یونان و اسپانیا داریم و باید امکان ارسال مستقیم آنها به جبهه شرقی ناتو را در نظر بگیریم».

وی افزود: «روسیه باید بداند که ما همیشه پاسخ می‌دهیم».

«مارک روته»، دبیرکل ناتو، پیش از این از آغاز عملیاتی جدید به نام «نگهبان شرقی» خبر داده بود که هدف آن تقویت مواضع و قابلیت‌های این ائتلاف نظامی در جبهه شرقی در بحبوحه تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه است.

