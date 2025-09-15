خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیشنهاد آلمان برای ارسال سامانه‌های دفاعی از یونان و اسپانیا به شرق ناتو

پیشنهاد آلمان برای ارسال سامانه‌های دفاعی از یونان و اسپانیا به شرق ناتو
کد خبر : 1686427
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه آلمان پیشنهاد ارسال سامانه‌های دفاعی از یونان و اسپانیا به جبهه شرقی ناتو را مطرح کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان در واکنش به حادثه  پهپادی در لهستان و رومانی  بر اهمیت تقویت قابلیت‌های دفاعی ناتو در مرزهایش تاکید کرد.

وادفول گفت: «این قابلیت‌ها در وهله نخست شامل سامانه‌های دفاع هوایی می‌شود که قادر به پاسخگویی بهتر و سریع‌تر باشند. ما سامانه‌های دفاعی برای این منظور در یونان و اسپانیا داریم و باید امکان ارسال مستقیم آنها به جبهه شرقی ناتو را در نظر بگیریم».

وی افزود: «روسیه باید بداند  که ما همیشه پاسخ می‌دهیم». 

«مارک روته»، دبیرکل ناتو، پیش از این از آغاز عملیاتی جدید به نام «نگهبان شرقی» خبر داده بود که هدف آن تقویت مواضع و قابلیت‌های این ائتلاف نظامی در جبهه شرقی  در بحبوحه تشدید تنش‌های امنیتی در منطقه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی