به گزارش ایلنا به نقل آناتولی، دفاع مردمی شهر غزه اعلام کرد که بیش از ۶ هزار غیر نظامی در پی حملات ارتش اشغالگر صهیونیست مجبور به جابه‌جایی شدند.

«محمود بصل» سخنگوی دفاع مردمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بیش از ۶ هزار نفر پس از هدف قرار گرفتن خانه‌هایشان مجبور به ترک آن شدند».

بصل افزود که حمله به خانه‌های بدون هیچگونه هشدار قبلی صورت گرفت که منجر به شهادت ده‌ها غیر نظامی شد.

ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز روزگذشته-شنبه- بمباران خود در شهر غزه را با هدف قرار دادن خانه‌ها و برج‌های مسکونی و همچنین ۳ مدرسه متعلق «آنروا» افزایش داده است.

