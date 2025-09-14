خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دفاع مردمی غزه:

۶ هزار نفر در پی بمباران اسرائیل از خانه‌هایشان آواره شدند

۶ هزار نفر در پی بمباران اسرائیل از خانه‌هایشان آواره شدند
کد خبر : 1685821
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگیو دفاع مردمی در غزه اعلام کردکه در پی بمباران خانه در شهر غزه، تنها در یک روی بیش از ۶ هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.

به گزارش ایلنا به نقل آناتولی، دفاع مردمی شهر غزه اعلام کرد که بیش از ۶ هزار غیر نظامی در پی حملات ارتش اشغالگر صهیونیست مجبور به جابه‌جایی شدند.

«محمود بصل» سخنگوی  دفاع مردمی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بیش از ۶ هزار نفر پس از هدف قرار گرفتن خانه‌هایشان مجبور به ترک آن شدند».

بصل افزود که حمله به خانه‌های بدون هیچگونه هشدار  قبلی صورت گرفت که منجر به شهادت ده‌ها غیر نظامی شد.

 ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز روزگذشته-شنبه- بمباران خود در شهر غزه را با هدف قرار دادن خانه‌ها و برج‌های مسکونی   و همچنین ۳ مدرسه متعلق «آنروا» افزایش داده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی