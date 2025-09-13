مقام حماس:
اسرائیل به طرح ترامپ شلیک کرد
مقام حماس تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور مقامات این گروه در قطر را شلیکی مستقیم به طرح آتشبس پیشنهادی رئیسجمهور آمریکا دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «اسامه حمدان» مقام ارشد حماس روزگذشته -جمعه- گفت که تلاش رژیم صهیونیستی برای ترور هیئت مذاکره کننده حماس در قطر، شلیک مستقیمی به پیشنهاد آتشبس «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در نوار غزه بود.
حمدان گفت: «تلاش برای ترور هیئت مذاکره کننده، شلیک مستقیمی به پیشنهاد رئیسجمهور ترامپ بود. اگر اسرائیلیها این (پیشنهاد آتشبس) را پذیرفتند، آنها باید پاسخ حماس را میشنیدند، نه محل گفتوگو در دوحه را بمباران کنند».
وی افزود: «عدم پاسخگویی اسرائیل به پیشنهاد میانجی گران در تاریخ ۱۸ آگوست، کودتایی آشکار علیه مسیر مذاکره و احتمال دستیابی به توافق برای توقف خشونتها در غزه و تضمین آزادی اسرا بود».
مقام ارشد حماس اشاره کرد: «ما منتظر خروجی تلاشها هستیم و با قطر و مصر در ارتباطیم تا ببنیم که آیا نیت خالصی از سوی آمریکا برای فشار بر اسرائیل به جهت آتشبس نهایی وجود دارد یا خیر».