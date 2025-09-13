خبرگزاری کار ایران
مارکو روبیو:

در کنار فیلیپین علیه چین می‌ایستیم

در کنار فیلیپین علیه چین می‌ایستیم
وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که کشورش در کنار فیلیپین علیه چین بر سر جزیره دریای چین جنوبی می‌ایستد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده در کنار فیلیپین می‌ایستد و با برنامه‌های بی‌ثبات‌کننده چین برای یک جزیره مرجانی مورد اختلاف در دریای چین جنوبی مخالفت می‌کند. 

روبیو روز گذشته -جمعه- افزود: «ادعای پکن مبنی بر اینکه صخره مرجانی اسکاربرو یک منطقه حفاظت‌شده طبیعی است، تلاش قهری دیگری برای پیشبرد ادعاهای گسترده ارضی و دریایی خود در دریای چین جنوبی با هزینه همسایگانش است». 

ماهیگیران فیلیپینی نگرانند که طرح پکن برای ایجاد این منطقه حفاظت‌شده طبیعی، کار آنها را در این جزیره مرجانی که تحت نظارت مداوم کشتی‌های چینی است، محدود کند.

 

