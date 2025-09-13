دیدار الجولانی با فرمانده سنتکام در دمشق
رئیس دولت موقت سوریه از فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و همسرش در کاخ خلق در دمشق استقبال کرد.
خبرگزاری سانا گزارش داد که «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه از «چارلز بردلی کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و همسرش در کاخ خلق در دمشق استقبال کرد.
در این دیدار، «تام باراک»، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و هیئت همراه، به همراه چندین وزیر کابینه و مقامات ارشد سوری نیز حضور داشتند.
به گزارش سانا، مذاکرات بر چشمانداز همکاری سیاسی و نظامی به شیوههایی که منافع متقابل را تأمین کند و امنیت و ثبات در سوریه و منطقه را تثبیت کند، متمرکز بود.