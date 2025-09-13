خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار الجولانی با فرمانده سنتکام در دمشق

دیدار الجولانی با فرمانده سنتکام در دمشق
کد خبر : 1685027
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دولت موقت سوریه از فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و همسرش در کاخ خلق در دمشق استقبال کرد.

خبرگزاری سانا  گزارش داد که «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه  از «چارلز بردلی کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) و همسرش در کاخ خلق در دمشق استقبال کرد.

در این دیدار، «تام باراک»، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه و هیئت همراه، به همراه چندین وزیر کابینه و مقامات ارشد سوری نیز حضور داشتند.

به گزارش سانا، مذاکرات بر چشم‌انداز همکاری سیاسی و نظامی به شیوه‌هایی که منافع متقابل را تأمین کند و امنیت و ثبات در سوریه و منطقه را تثبیت کند، متمرکز بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی