خبرگزاری کار ایران
مجروح شدن دو نفر در پی حمله با سلاح سرد در قدس

پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد در حمله با سلاح سرد در هتلی در قدس اشغالی، دو نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پلیس رژیم صهیونیستی امروز -جمعه- اعلام کرد در حمله با سلاح سرد در هتلی در قدس اشغالی، دو نفر زخمی شدند.

پلیس رژیم اشغالگر عنوان کرد تحقیقات در مورد این حادثه و انگیزه‌های آن ادامه دارد.

به گفته شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی یک فرد عرب اسرائیلی عامل این حمله بوده و بازداشت شده است.

این در حالی است که برخی منابع نیز گفته‌اند مجری عملیات از ساکنان اردوگاه شعفاط در قدس است.

منبع مذکور به نقل از اورژانس رژیم صهیونیستی تاکید کرد که از دو فرد مجروح، حال یکی به شدت وخیم و جراحت دیگری متوسط است.

