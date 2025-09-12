به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، منابع آگاه خبر دادند که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بیم آن دارد که حمله اسرائیل به رهبران حماس در دوحه، تلاشی از سوی «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم، برای خرابکاری در مذاکرات آتش‌بس باشد.

یک منبع نزدیک به تیم امنیت ملی ترامپ و یک مقام آمریکایی آشنا با این وضعیت به پولیتیکو گفتند که ناامیدی دولت آمریکا از نتانیاهو از زمان حمله سه‌شنبه افزایش یافته است.

این دو منبع توضیح دادند که ترامپ و دستیاران ارشد او اکنون در این فکر هستند که آیا نتانیاهو، که دستور حمله را داده و تهدید به حملات بیشتر کرده است، عمداً قصد دارد مذاکرات را از مسیر خود خارج کند یا خیر.

یک منبع نزدیک به تیم ترامپ گفت: «هر بار که آن‌ها پیشرفت می‌کنند، نتانیاهو به یک هدف جدید حمله می‌کند. این باعث می‌شود رئیس‌جمهور و دستیارانش از او بسیار ناراحت باشند.»

