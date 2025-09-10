شیخ نعیم قاسم:
حمایت ایران از فلسطین، از شاخصترین موضوعات وحدت اسلامی است
دبیرکل حزب الله لبنان گفت که جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و مردم و مقاومت آن حمایت میکند تا اینکه از اشغالگری آزاد شوند و این یکی از شاخصترین موضوعات وحدت اسلامی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزب الله لبنان گفت که جمهوری اسلامی ایران از فلسطین و مردم و مقاومت آن حمایت میکند تا اینکه از اشغالگری آزاد شوند و این یکی از شاخصترین موضوعات وحدت اسلامی به شمار میرود.
دبیرکل حزبالله لبنان در سخنرانی به مناسبت بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت که برای اینکه اختلافی درباره تاریخ تولد پیامبر اسلام (ص) باقی نماند، امام خمینی دستور داد هفتهای به نام «هفته وحدت اسلامی» نامگذاری شود تا این اختلاف به نقطهای برای همگرایی میان مسلمانان تبدیل گردد.
دبیرکل حزبالله با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به قطر آن را به اجرای طرح «اسرائیل بزرگ» مربوط دانست و گفت که ممکن است روزی هم بشنویم که «اسرائیل» عربستان و امارات را هدف قرار داد.
دبیرکل حزبالله خطاب به کشورهای عربی تصریح کرد: «شما که نمیتوانید پاسخ نظامی به اسرائیل بدهید، بهجای آن از مقاومت حمایت کنید. اگر مقاومت از بین برود اسرائیل به سراغ شما میآید؛ بنابراین از مقاومت حمایت کنید تا از حکومت و کشور خودتان حمایت کرده باشید».
وی در ادامه خاطرنشان کرد که پیشنهاد دوم من این است که با ایستادن در کنار «اسرائیل»، از پشت به مقاومت خنجر نزنید و برای خلع سلاح مقاومت فلسطین و پذیرش شروط «اسرائیل» تلاش نکنید.
دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد که اسرائیل و آمریکا وحشیانهترین جنایتها را در غزه و کرانه باختری انجام میدهند و مردم فلسطین قدرتمندانه مقاومت میکنند و بهرغم تمامی سختیها در میدان حضور دارند.
وی افزود که ما در کنار قطر ایستادهایم و تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور بخشی از پروژه «اسرائیل بزرگ» است.
دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد که مقاومت، آن چیزی است که توانسته پروژه اسرائیل را به تعویق بیاندازد. پس چرا با اقدامات مالی، رسانهای، سیاسی، اجتماعی و یا در محافل بینالمللی از مقاومت حمایت نمیکنید.
اگر دشمن بتواند مقاومت را نابود کند که هیچگاه این اتفاق رخ نخواهد داد، نوبت بعدی شما خواهید بود.