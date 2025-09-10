به گزارش ایلنا به نقل از العربی الجدید، منابع مطلع قطری خبر دادند که حمله جنگنده‌های اسرائیلی به دوحه تنها پس از دقایقی از پایان جلسه هیئت مذاکره‌کننده حماس برای بررسی طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در غزه انجام شد.

منابع قطری تاکید کردند که دوحه همه تماس‌ها با هیئت مذاکره‌کننده اسرائیلی را پس از حمله به دوحه متوقف کرده است.

این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز گذشته-سه‌شنبه- اعلام کرد: ««رفتار بی‌ملاحظه اسرائیل بی‌پاسخ نخواهد ماند، اسرائیل کشوری میانجی را هدف قرار داد که نقش آن توسط همه شرکا به رسمیت شناخته شده است.»

