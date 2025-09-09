سازمان ملل:
رسیدن به مناطق آسیبدیده در زلزله افغانستان بسیار دشوار است
ارزیابیهای اولیه سازمان ملل متحد از تأثیر زلزله مرگبار اخیر در افغانستان نشان میدهد که ۵۲۳۰ خانه در ۴۹ روستا تخریب و ۶۷۲ خانه آسیب دیده است.
رئیس دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت که جادههای آسیبدیده در شرق ناهموار و کوهستانی این کشور، جایی که زلزله ۶ ریشتری رخ داد، ارزیابی خسارات در ۴۴۱ روستای آسیبدیده را بسیار دشوار کرده است.
وی افزود که مجموعهای از پسلرزهها، با بزرگی ۵.۲ تا ۵.۶ ریشتر، ارزیابی را پیچیدهتر کرده است.
این زلزله در ۳۱ آگوست رخ داد و حداقل ۲۲۰۰ نفر را کشت، رقمی که احتمالاً با کشف اجساد بیشتر افزایش مییابد.
سازمان ملل متحد تخمین میزند که این زلزله تقریباً ۵۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است که بیش از نیمی از آنها کودک هستند و برخی از آنها افغانهایی هستند که به اجبار از پاکستان و ایران به کشورشان بازگردانده شدهاند.
مقام سازمان ملل توضیح داد که رسیدن به مناطق آسیبدیده بسیار دشوار است.