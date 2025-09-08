خبرگزاری کار ایران
سفر رهبران اروپایی به آمریکا برای گفت‌وگو درباره اوکراین

رئیس‌جمهور آمریکا از سفر رهبران اروپایی به این کشور برای گفت‌وگو درباره پایان دادن به بحران اوکراین خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از بی بی سی، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا  گفت که رهبران اروپایی امروز -دوشنبه- یا سه‌شنبه برای گفت‌وگو درباره راه‌های پایان داد به نزاع اوکراین به آمریکا سفر می‌کنند.

ترامپ گفت: «رهبران اروپایی مشخصی دوشنبه یا سه شنبه به کشور ما خواهند آمد».   مشخص نیست که منظور ترامپ دقیقا چه کسانی است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد  که  او به زودی با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه صحبت خواهد کرد.

وی گفت که  که دولت آمریکا آماده است تا وارد مرحله دوم تحریم‌ها علیه مسکو شود.

به دنبال حمله گسترده روسیه  به اوکراین که  در آن دست‌کم ۸۱۰ پهپاد و ۱۳ موشک استفاده شد، ترامپ گفت که از کل این وضعیت ناراضی است.

 

 

