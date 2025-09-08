سازمان بهداشت جهانی:
طالبان محدودیتهای امدادگران زن را لغو کند
سازمان بهداشت جهانی به دنبال زلزله مرگبار در افغانستان از طالبان خواست تا محدودیت کار امدادگران زن را بر دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان بهداشت جهانی از مقامات طالبان خواست تا محدودیتهای اعمالشده بر امداگران زن افغان را بردارد.
دکتر «موکتا شمارا» معاون دفتر سازمان بهداشت جهانی در افغانستان در گفتوگو با رویترز گفت: «یک مشل بسیار بزرگ این است که اکنون در این مناطق (مکانهای زلزله زده) با کمبود شدید کارکنان زن مواجه هستیم».
وی تخمین زد که حدود ۹۰ درصد از کادر پزشکی در این منطقه مرد هستند و ۱۰ درصد باقیمانده اغلب ماما و پرستار هستند، نه پزشک.
وی افزودا که این امر مانع از مراقبت میشود زیرا زنان از تعامل با کارکنان مرد ناراحتند یا میترسیدند و به تنهایی برای دریافت مراقبت سفر میکنند.