پیشنهاد آمریکا را دریافت کردیم
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حماس در بیانیهای اعلام کرد که «پیشنهادهایی از سوی آمریکا با هدف دستیابی به توافق آتشبس» دریافت کرده است.
این جنبش تأکید کرد که از «هر ابتکاری که به تلاشها برای توقف تجاوز علیه مردم فلسطین کمک کند» استقبال میکند و آماده است درباره آزادی همه اسرایی که در اختیار دارد، در برابر «اعلام رسمی پایان جنگ و خروج کامل اسرائیل از غزه» گفتوگو کند.
حماس یادآور شد که ماه گذشته میلادی نیز با طرحی مشابه موافقت کرده بود اما اسرائیل تاکنون پاسخی نداده است.
پیشتر گزارش شد که ایالات متحده طرح جدیدی را تدوین کرده و آن را به اسرائیل و حماس ارائه داده است؛ بر اساس این طرح، آتشبس فوری در برابر آزادی همه اسرا نزد حماس و آزادی هزاران زندانی فلسطینی در زندانهای اسرائیل، برقرار خواهد شد.