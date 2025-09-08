سفر محمود عباس به لندن برای گفتوگو درباره غزه
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شامگاه یکشنبه به وقت محلی به دعوت «کییر استارمر» نخستوزیر انگلیس برای یک سفر رسمی سهروزه وارد لندن شد.
به گزارش خبرگزاری وفا، دو طرف قرار است درباره راههای حمایت از تلاشها برای برقراری آتشبس فوری و دائمی در غزه، پایان دادن به تخریب و گرسنگی تحمیلشده بر مردم فلسطین، آزادی اسرا و بازداشتشدگان، تسهیل ورود فوری کمکهای انسانی به نوار غزه و نیز خروج نیروهای اسرائیلی گفتوگو کنند.
همچنین در این مذاکرات موضوع واگذاری کامل مسئولیت اداره غزه به فلسطینیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.