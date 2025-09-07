خبرگزاری کار ایران
گزافه گویی‌های نتانیاهو:

عملیات غزه بخشی از تخریب محور ایران است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این رژیم در حال گسترش عملیات نظامی در ورودی‌های شهر غزه و داخل آن است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این رژیم در حال گسترش عملیات نظامی در ورودی‌های شهر غزه و داخل آن است. 

 نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود:‌« اگر مجبور باشم بین پیروزی بر دشمنانمان و تبلیغات بد علیه خودمان یکی را انتخاب کنم، پیروزی را انتخاب خواهم کرد».

نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین در اظهاراتی گزافه مدعی شد: «ما در تلاش برای نابودی زیرساخت‌ها و برج‌های تروریستی هستیم و یک منطقه بشردوستانه ایجاد کرده‌ایم تا ساکنان بتوانند به مکان‌های امن‌تر بروند».

وی در  ادامه گزافه گویی‌های خود ادعا کرد: « تلاش‌های ما علیه آخرین مرکز باقی‌مانده، شهر غزه، بخشی از تکمیل تخریب محور ایران است».

