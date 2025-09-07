گزافه گوییهای نتانیاهو:
عملیات غزه بخشی از تخریب محور ایران است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد که این رژیم در حال گسترش عملیات نظامی در ورودیهای شهر غزه و داخل آن است.
نتانیاهو در ادامه ادعاهای خود افزود:« اگر مجبور باشم بین پیروزی بر دشمنانمان و تبلیغات بد علیه خودمان یکی را انتخاب کنم، پیروزی را انتخاب خواهم کرد».
نخست وزیر رژیم صهیونیستی همچنین در اظهاراتی گزافه مدعی شد: «ما در تلاش برای نابودی زیرساختها و برجهای تروریستی هستیم و یک منطقه بشردوستانه ایجاد کردهایم تا ساکنان بتوانند به مکانهای امنتر بروند».
وی در ادامه گزافه گوییهای خود ادعا کرد: « تلاشهای ما علیه آخرین مرکز باقیمانده، شهر غزه، بخشی از تکمیل تخریب محور ایران است».
۱۶:۱۰