ایشیبا استعفای خود را اعلام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، « شیگرو ایشیبا» نخست وزیر ژاپن امروز-یکشنبه- پس از هفته‌ها فشار فزاینده بر وی برای استعفا داد، تصمیم خود برای کناره گیری را اعلام کرد.

ایشیبا در جریان یک کنفرانس خبری گفت: «من تصمیمی سخت برای کناره گیری گرفتم ، این خواسته محکم اعضای حزب لیبرال دموکرات است تا بر این تقسیم سخت در حزب چیره شوند».

وی اشاره کرد که از انتخابات سال گذشته درباره موقعیت خود به عناون نخست وزیر فکر می‌کرده اما مسئله یافتن زمان مناسب بود.

نخست وزیر ژاپن افزود که وقتی دید نتایج خاصی با توافق تعرفه ایالات متحده حاصل می‌شود، توانست استعفای خود را اعلام کند.

وی همچنین در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تا زمانی که جانشین جدیدی پیدا شود، به وظایف خود ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/