خانواده نیروهای ذخیره، وضعیت مالی بدی دارند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از اداره مرکزی آمار این رژیم گزارش داد که نیروهای ذخیره به دلیل مشارکت مداوم در جنگ، متحمل خسارات سنگینی شده‌اند.

این مرکز اعلام کرد که تقریبا یک سوم خانواده‌های نیروهای ذخیره به دلیل خدمت آنها در ارتش از نظر مالی رنج می‌برند.

یائیر لاپید»، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی امروز -یکشنبه- درباره اطلاعاتی که از مقام‌های ارشد کشورهای میانجی دریافت کرده بود، صحبت کرد و موضع واقعی دولت «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر این رژیم درباره توافق غزه را آشکار کرد.

لاپید گفت: «مقام‌های ارشد کشورهای میانجی دوباره با او تماس گرفتند و به او گفتند که ما هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده‌ایم. اسرائیل پاسخی نمی‌دهد».

وی افزود: «اسرائیل در تلاش برای دستیابی به توافقی برای سربازان ربوده شده نیست. دولت حتی برای بازگرداندن آنها به خانه تلاش نمی کند و به دنبال مذاکره و دستیابی به توافق نیست . اسرائیل پاسخی نمی‌دهد».

