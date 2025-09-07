خبرگزاری کار ایران
از آتش بس دائمی استقبال می کنیم

جنبش حماس اعلام کرد که از هر ایده یا پیشنهادی که منجر به آتش‌بس دائمی و خروج کامل اشغالگران از غزه شود، استقبال می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که  از هر ایده یا پیشنهادی که منجر به آتش‌بس دائمی و خروج کامل نیروهای اشغالگر از غزه شود، استقبال می‌کند.

حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که  به توافق اعلام شده در ۱۸ آگوست  با گروه‌های فلسطینی درباره پیشنهاد میانجیگران برای آتش‌بس در غزه پایبند و متعهد است. 

این جنبش آمادگی خود را برای هرگونه ایده یا پیشنهادی که منجر به آتش‌بس دائمی، خروج کامل نیروهای اشغالگر از نوار غزه، ورود بی‌قید و شرط کمک‌ها و تبادل واقعی اسرا از طریق مذاکرات جدی با وساطت میانجی گران شود، اعلام کرد.

 

