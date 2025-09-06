به گزارش ایلنا به نقلا از تاس، آسوشیتدپرس به نقل از منابع گزارش داد که مقامات اتحادیه اروپا در تاریخ هشتم سپتامبر در واشنگتن درباره تحریم‌های جدید علیه روسیه مذاکره می‌کنند.

به گفته این منابع، ریاست هیئت اروپایی را «دیوید او سالیوان» مسئول تحریم های این اتحادیه بر عهده خواهد داشت.

به گزارش آسوشیتدپرس: «این دیدار که در وزات خزانه داری آمریکا انجام می‌شود قرار است تا درباره شیوه‌های مختلف فشار اقتصادی برای اعمال بر روسیه از جمله تحریم‌های جدید را مورد بررسی قرار دهد».

همچنین مقمات از کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا و نمایندگان دفتر تجاری آمریمکا نیز در این گفت‌وگوها شرکت می‌کنند.

