خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه خبر داد:

اوکراین هزار و ۴۰۰ سرباز را از دست داد

اوکراین هزار و ۴۰۰ سرباز را از دست داد
کد خبر : 1682364
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه آماری از تلفات نیروهای اوکراینی در شبانه روز گذشته منتظر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روسای مراکز مطبوعاتی گروه‌های رزمی روسیه در گزارشی اعلام کردند که طی شبانه روز گذشته، گروه‌های رزمی روسیه که در منطقه عملیات ویژه نظامی فعالیت می‌کنند، حدود  ۱هزار ۳۹۰ سرباز نیروهای مسلح اوکراینی را از بین برده‌اند.

«الکساندر ساوچوک» رئیس مرکز مطبوعاتی مرکز گروه رزمی،اعلام کرد که تلفات نیروهای مسلح اوکراین در منطقه  مرکزی به ۴۳۵ سرباز رسیده است. همچنین در منطقه غرب نیروهای مسلح اوکراین تا ۲۵۵ سرباز را از دست داده‌اند  و در منطقه جنوب، تلفات اوکراینی‌ها در مجموع بیش از ۲۶۰ نفر بوده است.

«یاروسلاو یاکیمکین» رئیس مرکز مطبوعاتی گروه رزمی روسیه در شمال، گزارش داد که گروه او بیش از ۱۷۵ سرباز اوکراینی را کشته و همچنین ۵ ایستگاه ارتباطی ماهواره‌ای استارلینک را منهدم کرده است.

به گفته روسای مراکز مطبوعاتی گروه‌های رزمی «دنپر» و شرق، نیروهای مسلح اوکراین به ترتیب حدود ۵۵ و ۲۱۰ سرباز خود را از دست دادند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی