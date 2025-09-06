وزارت دفاع روسیه خبر داد:
اوکراین هزار و ۴۰۰ سرباز را از دست داد
وزارت دفاع روسیه آماری از تلفات نیروهای اوکراینی در شبانه روز گذشته منتظر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، روسای مراکز مطبوعاتی گروههای رزمی روسیه در گزارشی اعلام کردند که طی شبانه روز گذشته، گروههای رزمی روسیه که در منطقه عملیات ویژه نظامی فعالیت میکنند، حدود ۱هزار ۳۹۰ سرباز نیروهای مسلح اوکراینی را از بین بردهاند.
«الکساندر ساوچوک» رئیس مرکز مطبوعاتی مرکز گروه رزمی،اعلام کرد که تلفات نیروهای مسلح اوکراین در منطقه مرکزی به ۴۳۵ سرباز رسیده است. همچنین در منطقه غرب نیروهای مسلح اوکراین تا ۲۵۵ سرباز را از دست دادهاند و در منطقه جنوب، تلفات اوکراینیها در مجموع بیش از ۲۶۰ نفر بوده است.
«یاروسلاو یاکیمکین» رئیس مرکز مطبوعاتی گروه رزمی روسیه در شمال، گزارش داد که گروه او بیش از ۱۷۵ سرباز اوکراینی را کشته و همچنین ۵ ایستگاه ارتباطی ماهوارهای استارلینک را منهدم کرده است.
به گفته روسای مراکز مطبوعاتی گروههای رزمی «دنپر» و شرق، نیروهای مسلح اوکراین به ترتیب حدود ۵۵ و ۲۱۰ سرباز خود را از دست دادند.