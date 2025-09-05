پسکوف: برگزاری دیدار مجدد میان ترامپ و پوتین امکانپذیر است
سخنگوی کرملین گفت که دیدار مجدد میان روسای جمهور آمریکا و روسیه در آینده نزدیک امکانپذیر است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین گفت که دیدار مجدد میان روسای جمهور آمریکا و روسیه در آینده نزدیک امکانپذیر است.
وی افزود: «شکی ندارم که اگر روسای جمهور لازم بدانند، دیدار آنها میتواند خیلی سریع سازماندهی شود. همانطور که دیدار در آلاسکا به سرعت سازماندهی شد.»
وی تصریح کرد: «تماسهای کاری در این راستا ادامه دارد.»
سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد: «موضع ترامپ با موضع کنونی کشورهای اروپایی متفاوت است و رویکرد ترامپ بسیار سازندهتر است.»