پسکوف: برگزاری دیدار مجدد میان ترامپ و پوتین امکان‌پذیر است

پسکوف: برگزاری دیدار مجدد میان ترامپ و پوتین امکان‌پذیر است
سخنگوی کرملین گفت که دیدار مجدد میان روسای جمهور آمریکا و روسیه در آینده نزدیک امکان‌پذیر است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین گفت که دیدار مجدد میان روسای جمهور آمریکا و روسیه در آینده نزدیک امکان‌پذیر است. 

 وی افزود: «شکی ندارم که اگر روسای جمهور لازم بدانند، دیدار آن‌ها می‌تواند خیلی سریع سازماندهی شود. همانطور که دیدار در آلاسکا به سرعت سازماندهی شد.»

وی تصریح کرد: «تماس‌های کاری در این راستا ادامه دارد.»

سخنگوی کرملین خاطرنشان کرد: «موضع ترامپ با موضع کنونی کشورهای اروپایی متفاوت است و رویکرد ترامپ بسیار سازنده‌تر است.»

 

