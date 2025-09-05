رسانههای عبری: ویتکاف به دنبال احیای مذاکرات تبادل اسرا است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای عبری به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش دادند که «استیو ویتکاف»، فرستاده ایالات متحده، تماسهای اولیه را برای از سرگیری مذاکرات در مورد توافق و ترویج ابتکار عمل جدید آغاز کرده است.
در همین حال، شبکه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به گفته منابع آگاه در مذاکرات، فاش کرد که تماسهای اولیه در پشت صحنه با هدف از سرگیری مذاکرات صلح بین اسرائیل و حماس در حال انجام است.
به گفته منابع، اینها فقط مراحل اولیه هستند و وضعیت همچنان بسیار پیچیده است.