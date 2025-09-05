۱ کشته طی حمله با سلاح سرد در کانادا
به گزارش ایلنا به نقل از انبیسی، طی حملهای با چاقو توسط مردی در یک روستای بومی در مرکز کانادا، یک نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.
پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا در مانیتوبا اعلام کرد که این حمله در منطقه حفاظتشده بومیان هالو واتر، منطقهای دورافتاده با جمعیتی حدود ۱۰۰۰ نفر واقع در ۲۱۷ کیلومتری شمال وینیپگ، مرکز استان مانیتوبا، رخ داده است.
وی افزود: «ما میتوانیم تأیید کنیم که حداقل شش قربانی به بیمارستان منتقل شدهاند و یک قربانی جان خود را از دست داده است.»
وی خاطرنشان کرد که «مظنون نیز جان خود را از دست داده است.»