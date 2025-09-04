خبرگزاری کار ایران
سرزمین‌های تصرف‌شده اوکراین، متعلق به روسیه هستند

کد خبر : 1681980
معاون شورای امنیت روسیه، در واکنش به طرح انگلیس برای اعطای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار درآمد دارایی‌های مسدود‌شده مسکو به اوکراین، هشدار داد که این اقدام می‌تواند با مصادره اموال و دارایی‌های لندن و تصرف سرزمین‌های بیشتر از قلمروی کی‌یف مقابله به مثل شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه، در واکنش به طرح انگلیس برای اعطای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار درآمد دارایی‌های مسدود‌شده مسکو به اوکراین، هشدار داد که این اقدام می‌تواند با مصادره اموال و دارایی‌های لندن و تصرف سرزمین‌های بیشتر از قلمروی کی‌یف مقابله به مثل شود.

وی امروز -پنج‌شنبه- در کانال تلگرامی خود نوشت: «پرداخت این مبلغ به اوکراین یک معنی دارد و آن اینکه، دزدان انگلیسی، پول روسیه را به نئونازی‌ها منتقل کردند.»

وی در ادامه نوشت: «من در مورد زمین‌های مناطق جدید روسیه صحبت نمی‌کنم، آنها در حال حاضر متعلق به روسیه هستند.»

مدودف تأکید کرد: «هرگونه اعطای غیرقانونی مبالغ از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه یا درآمد حاصل از آنها باید با (تصرف) سرزمین‌های اضافی و سایر اموال ‌کشور ۴۰۴‌ جبران شود یا با مصادره اشیای قیمتی انگیس که هنوز تعداد کافی از آنها در مکان‌های مختلف، از جمله مکان‌های واقع در روسیه، وجود دارد.»

 

