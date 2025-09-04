به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه، در واکنش به طرح انگلیس برای اعطای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار درآمد دارایی‌های مسدود‌شده مسکو به اوکراین، هشدار داد که این اقدام می‌تواند با مصادره اموال و دارایی‌های لندن و تصرف سرزمین‌های بیشتر از قلمروی کی‌یف مقابله به مثل شود.

وی امروز -پنج‌شنبه- در کانال تلگرامی خود نوشت: «پرداخت این مبلغ به اوکراین یک معنی دارد و آن اینکه، دزدان انگلیسی، پول روسیه را به نئونازی‌ها منتقل کردند.»

وی در ادامه نوشت: «من در مورد زمین‌های مناطق جدید روسیه صحبت نمی‌کنم، آنها در حال حاضر متعلق به روسیه هستند.»

مدودف تأکید کرد: «هرگونه اعطای غیرقانونی مبالغ از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه یا درآمد حاصل از آنها باید با (تصرف) سرزمین‌های اضافی و سایر اموال ‌کشور ۴۰۴‌ جبران شود یا با مصادره اشیای قیمتی انگیس که هنوز تعداد کافی از آنها در مکان‌های مختلف، از جمله مکان‌های واقع در روسیه، وجود دارد.»

