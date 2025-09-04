۸۰ درصد از رای دهندگان فرانسوی به ماکرون اعتماد ندارند

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، یک نظرسنجی جدید نشان داده است که میزان محبوبیت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه، به پایین‌ترین حد خود از زمان روی کار آمدن وی در سال ۲۰۱۷ رسیده است و ۸۰ درصد از مردم به وی اعتماد نداردند.

براساس نظرسنجی جدیدی که برای مجله «لو فیگارو» انجام و روزگذشته-چهارشنبه- منتشر شد، ماکرون تنها مورد حمایت ۱۵ درصد از شرکت کنندگان قرار گرفت.

حدود هشت نفر از هر ده نفر نظر منفی نسبت به رهبری ماکرون ابراز کردند، در حالی که بقیه پاسخ روشنی ندادند، نتایجی که ماکرون را در شرایطی ضعیف تر زمان اعتراضات جلیقه زردها، جنبش گسترده ضد دولتی که در سال ۲۰۱۸ به دلیل مالیات سوخت و نابرابری‌های اقتصادی رخ داد، قرار داد.

انتهای پیام/