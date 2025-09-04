خبرگزاری کار ایران
اسحاق بریک:

حماس شکست نخورده است

سرلشکر ذخیره ارتش اسرائیل با هشدار درباره اینکه طرح اشغال مجدد غزه می‌تواند به عواقب فاجعه‌بار برای اسرائیل منجر شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «اسحاق بریک»، سرلشکر ذخیره ارتش اسرائیل  با هشدار درباره اینکه طرح اشغال مجدد غزه می‌تواند به عواقب فاجعه‌بار برای این رژیم منجر شود،  تاکید کرد که ارتش فاقد توانایی‌های زمینی و ابزارهای جنگی لازم برای پیروزی در نبرد علیه حماس است.

بریک امروز -پنجشنبه- در اظهاراتی به روزنامه اسرائیلی معاریو گفت که طرح «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل  برای اشغال مجدد شهر غزه،که او با وجود مخالفت «ایال زمیر»، رئیس ستاد ارتش به ارتش تحمیل کرد، تله مرگ برای سربازان و اسرای اسرائیلی است.

وی افزود: « وقتی ارتش اسرائیل وارد شهر غزه شود، تمام مراکز کنترل حماس به مناطقی خارج از شهر منتقل می‌شوند تا مرکز قدرت به جای دیگری منتقل شود. حضور ارتش در بخش‌هایی از شهر غزه بر ادامه عملیات حماس تاثیری نخواهد گذاشت».

بریک تأکید کرد که حماس به رغم اظهارات رهبری نظامی اسرائیل،  شکست نخورده است و  این جنبش هنوز به شبکه وسیعی از تونل‌ها به طول صدها کیلومتر متکی است که تنها بخش کوچکی از آن تخریب شده است.

 

