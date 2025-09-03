پیوند برادرانه با ویتنام داریم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، در دیدار با «لونگ کونگ» رئیس جمهور ویتنام در «پکن»، بر روابط پایدار و ویژه بین روسیه و ویتنام تاکید کرد.

پوتین اظهار داشت: «امسال هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک(روسیه و ویتنام) است. در طول این دهه‌ها، اتحاد عمیق و پیوند برادرانه و کمک متقابل بین ویتنام و روسیه ایجاد شده است».

پوتین با ابراز خرسندی از فرصت ملاقات با رئیس جمهور لونگ کونگ در میان جشن‌ها در چین، اظهار داشت: «من بسیار خوشحالم که این فرصت را دارم تا در مورد همکاری‌هایمان در همه بخش‌ها صحبت کنیم».

رئیس‌جمهور روسیه، همچنین هشتادمین سالگرد اعلام استقلال ویتنام را که روز قبل از آن جشن گرفته شد، به این کشور تبریک گفت.

