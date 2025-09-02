افزایش شمار قربانیان زلزله افغانستان به هزار و ۴۰۰ کشته

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،« ذبیح الله مجاهد» سخنگوی دولت طالبان امروز-سه شنبه- اعلام کرد که شمار کشته شدگان زلزله مرگبار یکشنبه گذشته در شرق افغانستان به ۱هزار و ۴۰۰ تن رسیده است.

بر اساس آمارها، در پی این زمین لرزه، دست‌کم ۳هزار و ۲۵۱ در سرتاسر استان‌های رشقی افغانستان مجروح شده و همچنین ۸ هزار خانه از بین رفتند.

صلیب سرخ افغانستان با بیان اینه فعالیت‌های امدادی کماکن در حال انجام است، اعلام کرد که ممکن است تعداد بیشتری در زیر آوارها گرفتار شده باشند.

بر اساس گزارش ها ممکن است شمار قربانیان این حادثه افزایش یابد.

