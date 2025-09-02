خبرگزاری کار ایران
بازداشت شهردار الخلیل توسط ارتش رژیم صهیونیستی

نیروهای ارتش اشغالگر موج جدید از بازداشت‌های گسترده را در کرانه باختری آغاز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ارتش رژیم صهیونیستی  امروز-سه‌شنبه- موجی گسترده از بازداشت فلسطینیان در شهر های کرانه  باختری را آغاز کرد.

شاهدان به خبرگزاری آناتولی گفتد که ۱۳ نفر توسط رژیم اشغالگر در «نابلس» در شمال کرانه باختری بازداشت شدند.

همچنین به گفته شاهدانف یک نفر دیگر نیز در نابلس در پی هجوم و ضرب و شتم توسط نیروهای اشغالگر راهی ببیمارستان شد.

شهرداری «الخلیل» نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که شهردار این شهر در یورش به خانه‌اش دستگیر شد.

شهرداری الخلیل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حمله وحشیانه نه تنها شهردار را هدف قرار می‌دهد، بلکه اراده مردم الخلیل و نهادهای منتخب آن را نیز هدف قرار می‌دهد و حمله‌ای آشکار به روند دموکراتیک و حق مردم ما برای اداره امور خود و خدمت به شهرشان با آزادی و کرامت است».

 

 

