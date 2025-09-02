خبرگزاری کار ایران
اروپا از نزاع اوکراین خسته شده است

نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، گفت که جامعه اروپایی کم‌کم از درگیری در اوکراین خسته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «کایا کالاس»، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، گفت که جامعه اروپایی کم‌کم از درگیری در اوکراین خسته می‌شود.

کالاس‌در پاسخ به این سوال که آیا نشانه‌هایی از «خستگی از جنگ» در جامعه اروپایی در مورد حمایت از اوکراین می‌بیند، به خبرنگاران گفت: «البته، من نشانه‌هایی از خستگی از جنگ را در میان مردم خود می‌بینم و این بسیار قابل درک است.»

وی گفت: «در عین حال، ما در حال جنگ نیستیم، پس چرا باید از جنگ خسته باشیم وقتی که هر روز زیر بمباران زندگی نمی‌کنیم؟»

 

