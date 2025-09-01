به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، پایگاه خبری عبری‌زبان «واللا» فاش کرد که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش این رژیم به‌رغم توافق بر سر طرح اشغال شهر غزه، در خصوص زمان آغاز عملیات اختلاف‌نظر دارند.

به گفته منابع نزدیک به رئیس ستاد ارتش، برخلاف برخی گزارش‌ها، نتانیاهو پیش‌تر با ارائه طرح‌ها و آماده‌سازی مراحل عملیاتی برای اشغال غزه موافقت کرده و اختلاف موجود بر سر جدول زمانی آغاز عملیات است.

این منابع افزودند که نتانیاهو خواستار شروع هرچه سریع‌تر است، در حالی که زمیر به دنبال تعویق عملیات برای ارتقای آمادگی، استراحت دادن به نیروهای فرسوده و بهبود کارایی تجهیزات است.

طبق این گزارش، ارتش اسرائیل بر این باور است که با آغاز روند جابه‌جایی ساکنان شهر غزه به جنوب که ظرفیت پذیرش حدود یک میلیون نفر را دارد، این بار به‌طور جدی اجرای طرح اشغال را دنبال خواهد کرد.

برآوردهای امنیتی ادعایی حاکی از آن است که فشار ناشی از این جابه‌جایی بر حماس افزایش یافته و می‌تواند به عاملی تعیین‌کننده در تغییر مسیر مذاکرات مربوط به تبادل اسرا تبدیل شود.

