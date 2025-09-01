خبرگزاری کار ایران
پکن خواستار محافظت از اتباع چینی در اندونزی شد

وزارت خارجه چین در واکنش به اعتراضات اندونزی، خواستار حفاظت از اتباع خود در این کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «گو  جیائوکن» سخنگوی وزارت خارجه چین ،   امروز-دوشنبه- در یک کنفرانس مطبوعاتی  در پاسخ به سوالی در مورد اعتراضات اخیر در اندونزی گفت که چین امیدوار است اندونزی بتواند اقدامات موثری برای محافظت از اتباع چینی در این کشور  انجام دهد.

سخگوی وزارت خارجه چین همچنین افزود:  «چین تصمیم دولت اندونزی برای لغو سفر رئیس جمهور پرابووو سوبیانتو به پکن را درک می‌کند و به آن احترام می‌گذارد».

پرابووو قرار بود در تاریخ ۳ سپتامبر در رژه «روز پیروزی» در پکن شرکت کند.

 

