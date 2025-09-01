گوترش با مردم افغانستان ابراز همبستگی کرد
دبیرکل سازمان ملل با انتشار پیامی حادثه زلزله افغانستان که موجب مرگ صدها تن از مردم این کشور شد را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیه، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در با انتشار پیامی پس از زلزله ویرانگر افاانستان با مردم این کشور ابراز همبستگی کامل کرد.
گوترش نوشت: «سازمان ملل از هیچ تلاشی برای کمک به نیازمندان دریغ نخواهد کرد».
گوترش همچنین عمیقترین تسلیت خود را به خانوادههای قربانیان ابراز کرد و برای آرزوی بهبودی سریع برای مجروحان این حادثه کرد.