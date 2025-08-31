توافق امنیتی میان اسرائیل و سوریه در سپتامبر محتمل است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیاالیوم، مجله عبری ایبوک به نقل از مقام‌های بلند پایه رژیم صهیونیستی نوشت که دولت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، اسرائیل و سوریه را برای دست یابی به یک توافق امنیتی و یا توافق عدم تجاوز به طرف مقابل در ماه آینده تحت فشار قرار داده است.

این منابع گفت که واشنگتن می خواهد دمشق و تل آویو پیش از برگزاری نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آینده به توافقی بر اساس این فرمول دست یابند.

منابع سیاسی گفتند که ترامپ به دنبال تحقق دستاوردهای سیاسی در خاور میانه است و توافق امنیتی مورد نظر ایالات متحده برای اسرائیل و سوریه با مشکلاتی مواجه است.

این منابع گفتند که اسرائیل حاضر به عقب نشینی از «جبل الشیخ» به منطقه حائل نیست.

منابع مذکور افزودند که توافق امنیتی منجر به خلع سلاح در جنوب سوریه می‌شود و ترکیه را از ایجاد پایگاه های نظامی در این کشور باز می‌دارد. همچنین فرصت را برای ایجاد گذرگاه انسانی از سرزمین های اشغالی به «دروز» در سویداء که در رساتای منافع امنیتی اسرائیل است، فراهم می‌کند.

یک منبع ارشد سیاسی پیش‌بینی کرد که تا زمان برگزاری مجمع عمومی، دولت آمریکا تلاش‌های سیاسی فشرده‌ای را برای نزدیک‌تر کردن اسرائیل و سوریه و دستیابی به یک توافق امنیتی انجام خواهد داد.

