نارندرا مودی:
چین و هند، مصمم به توسعه روابط دوجانبه هستند
نخستوزیر هند پس از دیدار با رئیسجمهور چین گفت که مقامات دو کشور متعهد به توسعه روابط دوجانبه هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نارندرا مودی» نخستوزیر هند در دیدار با «شی جینپینگ» رئیسجمهور چین، در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای در تیانجین گفت که مقامات هندی و چینی به توسعه روابط دو جانبه به سود شهرندانشان و تمام جهان متعهد هستند.
مودی در بیانیه ویدونی که در صفحه وی در پلتفرم ایکس گفت: «سال گذشته در کازان، ما گفتوگوهای بسیار سازندهای داشتیم که مسیری مثبت برای روابطمان تنظیم کرد. پس از بازگرداندن سربازان از مرز، فضای صلح و ثبات توسعه یافت».
به گفته نخستوزیر هند، توافقی درباره کنترل مرزی به دست آمده و سرویس هوایی مستقیم بین دو کشور از سر گرفته میشود.
وی اظهار داشت: «منافع ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون نفر در هر دو کشور بستگی به همکاریهای ما دارد».
نخستوزیر هند همچنین به شی جینپینگ برای ریاست موفقیت آمیز چین بر سازمان همکاری شانگهای تبریک گفت.
.