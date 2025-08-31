خبرگزاری کار ایران
دیدار شی جین‌پینگ با نخست‌وزیر هند

دیدار شی جین‌پینگ با نخست‌وزیر هند
رئیس‌جمهور چین و نخست‌وزیر هند، درحاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای، دیدار کردند.

به گزارش ایلنا  به نقل از رویترز،  خبرگزاری چینی «شینهوا» امروز-یکشنبه- گزارش داد که «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین و «نارندرا مودی» نخست وزیر هند، دیدار دو جانبه خود را در شهر بندری «تیانجین» در شمال چین را آغاز کردند.

ایبن دیدار ۵ روز پس از آن رخ می‌دهد که واشنگتن ۵۰ درصد تعرفه بر محصولالت هندی به سبب خرید نفت روسیه از سوی دهلی نو اعمال کرده است.

این اولین سفر مودی به چین در ۷ سال گذشته اس. سفری  که برای شرکت نشست ۲ روزه سازمان همکاری شانگهای انجام شده، جاییکه «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و رهبران کشورهای آسیاسی مرکزی، جنوب شرقی آسیا، جنوب آسیا و خاورمیانه همراه با شی جین پینگ، جهت نمایش قدرت از همبستگی از کشورهای جنوب جهانی در چین جمع می‌شوند.

 

 

