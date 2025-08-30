شهدای یمن، نه تنها رجال سیاسی بلکه رهبرانی واقعی بودند

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنبش جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به شهادت شماری از مقام‌های دولت یمن در حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این شهادت پربرکت بر وحدت خون دو ملت فلسطین و یمن در رویارویی با رژیم جنایتکار صهیونیستی تأکید می‌کند.

«محمد الحاج موسى» سخنگوی رسانه‌ای جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز تأکید کرد که شهدای یمن تنها رجال دولت نبودند، بلکه رهبرانی واقعی بودند.

انتهای پیام/