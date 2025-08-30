آماده کمک به طالبان هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی شویگو» رئیس شورای امنیت روسیه گفت که این کشور آماده است تا به دولت طالبان، خصوصا در مبارزه با تروریسم و تولید مواد مخدر در افغانستان کمک کند.

شویگو اظهار داشت: «ر وسیه تمایل دارد که به این کشور خاورمیانه کمک کند تا موضع خود به عنوان یک حاکمیت مستقل، آزاد از تروریسم، جنگ و مواد مخدر را به دست بیاورد».

وی از کشورهای غربی به خاطر آنچه که او سیاسی کردن کمک‌های بشردوستانه و مانع‌تراشی در مسیر بهبود افغانستان دانست، گلایه کرد.

این اظهارات شویگو در بحبوبه تلاش‌های غرب برای بی ثباتی افغانستان بیان شد.

