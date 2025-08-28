به گزارش ایلنا، «مارک روبیو» وزیر خارجه آمریکا از اقدام تروئیکای اروپایی برای آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه استقبال کرد.

وی طی بیانیه‌ای اعلام کرد که آمریکا با سه کشور اروپایی و اعضای شورای امنیت همکاری خواهد کرد تا روند بازگشت تحریم‌ها علیه ایران تکمیل شود.

روبیو در عین حال گفت که آمریکا آمادهٔ «مذاکرات مستقیم» با ایران است.

وزیر خارجه آمریکا با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنام هسته‌ای ایران گفت که مکانیسم ماشه با آمادگی جدی ما برای دیپلماسی مغایرتی ندارد، بلکه باعث تقویت آن هم می‌شود. من از مقام‌های ایران می‌خواهم که اقدام‌های فوری لازم را برای اطمینان از این‌که این کشور هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت را انجام داده و در مسیر صلح گام بردارند.

