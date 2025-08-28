خبرگزاری کار ایران
ادعای واشنگتن پست:

تروئیکای اروپایی فعال‌سازی ‌مکانیسم ماشه‌ را امروز به شورای امنیت اطلاع می دهد

روزنامه واشنگتن‌پست مدعی شد که تروئیکای اروپایی تصمیم خود برای آغاز روند فعال‌سازی ‌مکانیسم ماشه‌ علیه ایران را امروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع می‌دهند.

به گزارش ایلنا، واشنگتن‌پست مدعی شد که تروئیکای اروپایی قصد دارد تا به طور مشترک تصمیم خود برای آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» علیه ایران را امروز -جمعه- به شورای امنیت اطلاع‌رسانی کند.

واشنگتن‌پست مدعی شد که تروئیکا قصد دارد تا ضمن اعلام این تصمیم به شورای امنیت  اعلام کنند که تحریم‌های بین‌المللی که ذیل توافق مذکور تعلیق شده بود را مجدداً علیه تهران برقرار و اعمال خواهند کرد.

پیش‌تر پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه مدعی شد که وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با ‌وزیر خارجه آمریکا به او اطلاع داده‌اند که روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران را از امروز آغاز می‌کنند.


 

