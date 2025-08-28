به گزارش ایلنا، واشنگتن‌پست مدعی شد که تروئیکای اروپایی قصد دارد تا به طور مشترک تصمیم خود برای آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» علیه ایران را امروز -جمعه- به شورای امنیت اطلاع‌رسانی کند.

واشنگتن‌پست مدعی شد که تروئیکا قصد دارد تا ضمن اعلام این تصمیم به شورای امنیت اعلام کنند که تحریم‌های بین‌المللی که ذیل توافق مذکور تعلیق شده بود را مجدداً علیه تهران برقرار و اعمال خواهند کرد.

پیش‌تر پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه مدعی شد که وزرای خارجه سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگو با ‌وزیر خارجه آمریکا به او اطلاع داده‌اند که روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران را از امروز آغاز می‌کنند.





