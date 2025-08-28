خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلنسکی:

۸ نفر در حمله گسترده روسیه به کی‌یف کشته شدند

۸ نفر در حمله گسترده روسیه به کی‌یف کشته شدند
کد خبر : 1679155
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در بمباران گسترده روسیه در کی یف هشت نفر کشته و دست کم ۲۵ نفر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در بمباران گسترده روسیه که اوایل صبح امروز -پنج شنبه-  کی یف را هدف قرار داد، هشت نفر، از جمله یک کودک، کشته و دست کم ۲۵ نفر زخمی شدند.

طبق این گزارش، پس از نیمه شب چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، صدای انفجارهای مهیبی در کی یف شنیده شد.

«تیمور تکاچنکو»، رئیس اداره نظامی پایتخت در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله موشکی بالستیک روسیه  دست کم سه محله کی یف را هدف قرار داده و باعث آتش‌سوزی در یک مهدکودک و یک ساختمان مسکونی شده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش