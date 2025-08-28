به گزارش ایلنا به نقل از النشره، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که در بمباران گسترده روسیه که اوایل صبح امروز -پنج شنبه- کی یف را هدف قرار داد، هشت نفر، از جمله یک کودک، کشته و دست کم ۲۵ نفر زخمی شدند.

طبق این گزارش، پس از نیمه شب چهارشنبه تا صبح پنجشنبه، صدای انفجارهای مهیبی در کی یف شنیده شد.

«تیمور تکاچنکو»، رئیس اداره نظامی پایتخت در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله موشکی بالستیک روسیه دست کم سه محله کی یف را هدف قرار داده و باعث آتش‌سوزی در یک مهدکودک و یک ساختمان مسکونی شده است.

