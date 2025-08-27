رایزنی روبیو و همتایان اروپایی درباره ایران

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که «مارکو روبیو» وزیر خارجه این کشور با همتایان خود از فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره ایران گفت‌وگو کرده است.

در بیانیه کوتاه وزارت خارجه آمریکا با تکرار برخی ادعاها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران، آمده است: «ژان-نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه، «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان و «دیوید لمی» وزیر خارجه بریتانیا همگی بر تعهد خود برای اطمینان از این‌که ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید یا به دست نخواهد آورد، تأکید کردند».

به گفته دیپلمات‌ها، این سه کشور اروپایی قصد دارند روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران را از روز پنجشنبه آغاز کنند.

انتهای پیام/