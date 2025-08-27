رویترز مدعی شد:
احتمال کلید خوردن روند فعالسازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا در روز پنجشنبه
خبرگزاری رویترز مدعی شد که احتمال میرود تروئیکای اروپایی فردا -پنجشنبه- روند فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران را کلید بزنند.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک مدعی شد که احتمال میرود تروئیکای اروپایی فردا -پنجشنبه- روند فعالسازی مکانیسم ماشه علیه ایران را کلید بزنند.
به گفته این منابع، آلمان، انگلیس و فرانسه احتمالاً روز پنجشنبه روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را آغاز خواهند کرد، با این وجود امیدوارند که تهران طی ۳۰ روز آینده تعهداتی درباره برنامه هستهای خود ارائه دهد تا مانع اجرای کامل این اقدام شود.
بر اساس این گزارش، این روند شامل بازگشت تحریمهای مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران خواهد بود.
در همین حال، دولت آلمان اعلام کرد که فعالسازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان امروز ادعا کرد که فرانسه، بریتانیا و آلمان پس از دیدار روز گذشته -سهشنبه- با تهران در تلاش برای احیای تلاشهای دیپلماتیک بر سر برنامه هستهای این کشور، همچنان آماده فعال کردن مکانیسم ماشه و اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران هستند.
وی افزود که اعمال مجدد تحریمها پس از پایان بینتیجه مذاکرات همچنان یک گزینه است.
این مقام آلمانی در عین حال مدعی شد که سه کشور اروپایی به دنبال یک راهحل دیپلماتیک خواهند بود.
پیش از این «لارنس نورمن»، خبرنگار وال استریت ژورنال مدعی شد که ممکن است مکانیسم ماشه فردا -پنج شنبه- فعال شود.
وی طی ادعایی در صفحه ایکس خود نوشت: «اگر بنا باشد اسنپبک این هفته اتفاق بیفتد، احتمال قوی وجود دارد که این اتفاق فردا روی دهد.»
این در حالی است که ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام (تروئیکای اروپایی) روز گذشته -سهشنبه- در ژنو دیدار کردند.